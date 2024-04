Albenga 2024, sabato 6 aprile nuovo “Caffè con Nicola” insieme al candidato sindaco Podio

Proseguono gli incontri sul territorio albenganese del candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio. 6 aprile alle ore 11 l’architetto ingauno incontrerà i cittadini presso il “Caffè Maresa, in via Giuseppe Mazzini.



“C’è grande voglia di cambiamento - spiega Podio -. Ogni giorno incontro molti albenganesi che mi parlano dei problemi della città, ma sono anche propositivi nel presentare le loro soluzioni. Lo spirito costruttivo è il motore del mio progetto amministrativo. ‘Un caffè con Nicola’ è un'iniziativa nata con l’obiettivo di ascoltare e condividere con gli albenganesi il nostro programma elettorale”.



Il 28 marzo scorso Podio ha lanciato “Albenga merita di più”, un nuovo podcast per raccontare i suoi progetti per la città: “È un contenuto speciale per raccontare e raccontarmi alla comunità - sottolinea il candidato sindaco del centrodestra -. Nei vari episodi, interverranno diversi candidati delle cinque liste che sostengono la mia candidatura. Ascoltare il podcast sarà un ulteriore modo per conoscere meglio anche loro e le loro idee per migliorare la città. C’è grande entusiasmo. La squadra è composta da persone preparate e pronte a mettersi al servizio di Albenga”.



“Con la mia amministrazione - aggiunge -, gli incontri sul territorio diventeranno la regola e non più un’eccezione dettata dalle esigenze della campagna elettorale. Dal centro alle frazioni, la giunta da me guidata metterà al centro l’ascolto e la condivisione prima di ogni decisione”.



6 aprile Podio incontrerà i cittadini albenganesi al “Caffè Maresa”. L’incontro è aperto a tutti coloro che vorranno parlare con il candidato sindaco per avanzare proposte e richiedere informazioni sul programma elettorale.



“Resto sempre a disposizione per portare questa iniziativa in tutti i locali che avranno il piacere di ospitarla”, conclude Podio.