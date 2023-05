Savona, ancora ko il ponte Pertini. Sgambato, esercente Darsena: "Uno spreco di soldi pubblici"

"È uno spreco enorme di soldi pubblici".

Maurizio Sgambato, esercente della Darsena, commenta in questo modo l'ennesima guasto del ponte Pertini e le spese sostenute a più riprese per sistemare le criticità.

"È da domenica scorsa che siamo nuovamente isolati con il 45/50% di incassi in meno. Un danno enorme - continua Sgambato - Non si sa qual è il problema e dopo che l'hanno riparato si prosegue ancora cosi con altre rotture".

Ieri come ormai quasi tutti i fine settimana è presente in porto una nave Costa e i disagi per i turisti, così come per i commercianti, non sono mancati. Considerata anche la giornata di pioggia.