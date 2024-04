Potatura platani in piazza Caravadossi, "Insieme per Carcare": "Intervento parziale nella zona meno interessata dal transito dei cittadini"

"Ha suscitato molte perplessità tra i cittadini carcaresi la potatura dei platani di piazza Caravadossi". Ad affermarlo è il gruppo di opposizione "Insieme per Carcare" che prosegue: "Certamente un intervento programmato ma, proprio per questo motivo, eseguito parzialmente e nella parte della piazza meno interessata dal transito dei cittadini. Esattamente perché il problema era la caduta dei rami in caso di maltempo con pioggia e vento. Infatti durante l'ultima allerta meteo l'area era stata chiusa al traffico veicolare e pedonale".

Nel merito, la minoranza preparerà un'interrogazione per capire le motivazioni per cui non sono stati concentrati i lavori di potatura in una sola zona anziché iniziarne in più aree del paese, lasciando così incompiuto quello più pericoloso di piazza Caravadossi.

"La potatura è stata eseguita nelle giornate successive al temporale, abbiamo anche pensato che si trattasse di lavori di somma emergenza imputabili agli eventi meteorologici, invece erano stati programmati insieme ad altri eseguiti in via Garibaldi. Tuttavia la potatura è stata parziale e dedicata al lato meno frequentato della Piazza, dunque dove meno serviva per la sicurezza dei passanti".

"Verificheremo anche se ci sono state insistenze o specifiche istanze da parte di alcuni cittadini a fare eseguire all'amministrazione i lavori partendo proprio dal fondo della piazza e non nella zona del viale pedonale maggiormente frequentato. Per completare il lavoro, visto l'inizio della gemmatura dei platani monumentali bisognerà aspettare l'autunno", concludono dall'opposizione.