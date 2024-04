Urbanistica, Scajola: "Riforme nazionali devono essere portate avanti con la collaborazione e la condivisione da parte delle Regioni"

L’assessore all’Urbanistica Marco Scajola ha partecipato oggi, in qualità di coordinatore vicario della commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome, alla terza riunione del ‘Tavolo nazionale di consultazione per l’adozione di un Piano casa’, convocato dal ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.

“Il ministro Salvini – spiega Scajola - ha illustrato alcune iniziative in tema urbanistico e di politiche abitative che il Governo vorrebbe adottare nei prossimi mesi. Ovviamente, da parte nostra, massima disponibilità a collaborare, ma è necessario che le riforme su questo tema vengano portate avanti con il coinvolgimento delle Regioni, Enti che hanno contatto diretto coi territori e quindi conoscono le loro esigenze e priorità. Allo stesso tempo, rivendichiamo il lavoro portato avanti in questi anni, capace di dare risposte concrete alle esigenze delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori.”

“Ovviamente – prosegue Scajola -, anche nell’ottica di un maggior coordinamento nazionale delle iniziative, che condivido, deve restare chiaro il fatto che le Regioni hanno e devono continuare ad avere autonomia giuridica, come previsto dalla Costituzione, nell’adottare provvedimenti in materia urbanistica e di politiche abitative, come deve essere rimarcata la nostra autonomia decisionale, anche legata al fatto che non sempre i diversi territori hanno le stesse necessità: per questo – conclude - iniziative nazionali non condivise coi territori rischierebbero non solo di non fornire risposte, ma anzi di essere controproducenti”.