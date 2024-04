Il circolo Pontorno ricorda Ada Negri: la poetessa e scrittrice che nel suo “La casa in Liguria” racconta la Spotorno di inizio '900

Un incontro pubblico per ricordare la poetessa e scrittrice Ada Negri, oggi ingiustamente quasi dimenticata ma una delle più grandi personalità femminili del secolo scorso, e presentare il racconto “La casa in Liguria” ambientato e scritto durante un soggiorno estivo a Spotorno negli anni trenta del ‘900.

Questa l'iniziativa promossa e organizzata dal circolo socio culturale Pontorno di Spotorno il prossimo sabato 6 aprile alla sala convegni “Palace”, alle ore 16.30.

Dallo spirito di osservazione di Ada Negri scaturisce una descrizione del paese costiero del medio ponente savonese magistrale e approfondita sia sotto l’aspetto architettonico che delle persone, abitanti e villeggianti. Le parti della casa in cui soggiornò sono viste in modo mirabile: dalla ripida scala che a guardarla “dà il capogiro” ai pavimenti che, ormai segnati dal tempo, conservano il ricordo di passi familiari che nessuno più ode ma che “l’atmosfera della casa ha misteriosamente conservato per gli orecchi che li sanno intendere”. Il contesto del centro storico del paese è reso in modo puntuale e particolareggiato: “la lunga e stretta strada sterrata più bassa ai lati per lo scolo delle piogge”, “i vicoli angusti con i ponti ad arco che li cavalcano”, le persone che per quella strada passano, siano esse “snelle bagnanti vestite d’uno scarno straccetto di tela e di una generosa patina solare” oppure “donne che portano al lavatoio pubblico cumuli di biancheria, e la riportano indietro detersa nei capaci mastelli che reggono sul capo difeso dal cercine”.

Nel racconto si possono leggere tra le righe anche le tematiche sociali, in particolare lo sfruttamento del lavoro femminile, per le quali Ada Negri tanto si impegnò nel corso della sua vita.

L’incontro pubblico terminerà con l’intervento del professor Fulvio Bianchi che illustrerà le motivazioni che hanno portato diversi compositori a musicare le poesie di Ada Negri, poesie che potranno essere ascoltate durante il concerto previsto per il 13 aprile presso Villa La Carlina a cura dell’Associazione Pro Musica Antiqua.