Stella, continuano i progetti "book crossing": restyling per l'ex fermata del bus alla Vetriera

Dopo la cabina riqualificata lo scorso giugno 2022 a Stella San Bernardo, un secondo "Angolo dei libri scambiati" denominato "The book exchange box" a Stella San Martino e il terzo in località Teglia, i libri passeranno di mano in mano in località Vetriera, all’altezza della zona industriale lungo la SS334, adiacente il ristorante 'C’era una volta'.