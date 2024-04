Asl2, dopo la telemedicina, per l'area "Beigua Sol" arrivano elettrocardiogramma e spirometrie a domicilio

Dopo i buoni risultati del progetto sperimentale di telemedicina "Beigua Sol" rivolto ai territori di Sassello, Stella e Urbe, l'Asl 2 Savonese procede con il potenziamento delle prestazioni a domicilio nei territori più isolati e che rischierebbero di restare sguarniti di servizi medici.

Nei mesi scorsi è partita la sperimentazione della telemedicina per i pazienti degli stessi comuni, che si trovano appunto in aree più remote e che così potranno evitare di doversi spostare per sottoporsi a visite e con il teleconsulto dei medici di medicina generale.