Manifestazione d'interesse stadio Bacigalupo: partecipano il Priamar insieme al Città di Savona e il Rugby con l'Amatori Calcio

Priamar e Asd Città di Savona e Rugby Savona con l'Asd Amatori Calcio Savona.

Queste le due aggregazioni di società per un totale di quattro realtà sportive che hanno partecipato in coppia alla manifestazione d'interesse per la gestione dello stadio Bacigalupo di Savona.

Essendo pervenuta più di un’offerta il comune quindi procederà alla formalizzazione della gara per l’aggiudicazione della concessione invitando i partecipanti alla manifestazione d’interesse.

Partecipanti ai quali, nel frattempo, verrà richiesta della documentazione aggiuntiva, propedeutica alla partecipazione alla gara.

“Oggi è stato compiuto un altro passo importante verso la riapertura definitiva del Bacigalupo - ha dichiarato l’Assessore allo sport Francesco Rossello - Le risposte alla manifestazione d’interesse sono la dimostrazione che la strada imboccata è quella giusta. Ora procediamo secondo quanto previsto dalle procedure con l’obiettivo di assegnare l’impianto al gestore con l’inizio dell’Estate”.