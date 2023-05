Celle, il voltino di via Aicardi verrà aperto a giorni: sarà smantellato anche il cantiere

"Stanno pulendo per togliere il cantiere e riaprire il voltino".

Così il sindaco di Celle Mordeglia in merito alla riapertura del passaggio della parte finale di via Aicardi chiuso ormai da anni per via dei lavori sul Rio Santa Brigida e il consolidamento sulle abitazioni danneggiate.

I commercianti della zona si sono lamentati a più riprese della chiusura che gli ha comportato un netto calo del fatturato e dopo mancate risposte da parte di Anas avevano deciso di rivolgersi direttamente al presidente della Regione Giovanni Toti.

Nella risposta fornita dallo staff del presidente era stato specificato (come anticipato dalla nostra redazione. LEGGI QUI) che i lavori di adeguamento idraulico "sono stati sospesi dal giudice ed Anas si occuperà di progettare il completamento che incide sulla funzionalità idraulica del canale sottostante l'Aurelia. All'attualità non vi sono limitazioni di carreggiata ma persiste il limite di portata che stiamo valutando di togliere".

E proprio da ieri sono iniziati i lavori di smantellamento del cantiere (dovrebbe poi ripartire dopo l'estate con il posizionamento degli scatolari) e quindi la riapertura del voltino.

Il comune di Celle comunque si costituirà nel reclamo promosso da Anas contro la decisione del giudice Davide Atzeni.

L'amministrazione comunale ha infatti affidato l'incarico ad un legale perché sarebbe preoccupata per i problemi idraulici e idrici in quanto al momento è sempre presente una strozzatura che non consente il passaggio dell'acqua e nel prosieguo degli interventi è prevista la sistemazione della tombinatura e il posizionamento degli scatolari che andrebbero a risolvere la problematica.