Albenga, nelle scuole di Leca l'incontro "Come comportarsi in caso di calamità naturali?"

Questa mattina alle scuole medie di Leca si è svolta una giornata dedicata ai comportamenti in caso di calamità naturali organizzato dall'ufficio educazione alla legalità del comando polizia locale di Albenga

Sono inoltre intervenuti funzionari dei vigili del fuoco nonché volontari della protezione civile e della Croce Bianca. Dopo la spiegazione per spiegare ai bambini come si interviene in caso di calamità, il commissario Gianluca Dagnino e l'Agente Scelto Barbara Dell'Olio hanno presentato una slide con i comportamenti da adottare nei casi di incendi boschivi, alluvioni, terremoti, trombe d'aria ed inquinamento.

Nelle immagini presentate agli studenti c’erano i servizi telegiornalistici degli ultimi eventi quali gli incendio che ha devastato le colline albenganesi e addirittura un servizio del telegiornale inerente la tragica alluvione del 1994

Agli studenti è stato poi consegnato un utile vademecum elaborato dall'ufficio educazione alla legalità.

Afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “Un plauso particolare al commissario Dagnino e all’agente Dell’Olio per questa nuova iniziativa che si inserisce nei progetti di educazione civica che stiamo portando avanti. Un ringraziamento anche a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’incontro. È grazie ai bambini che, dopo aver vissuto un’ esperienza come quella di stamattina, andranno a casa e ne parleranno in famiglia. Così è possibile trasmettere importanti messaggi che possono essere approfonditi grazie al vademecum distribuito a tutti in questa mattinata”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Le collaborazioni tra Comune, associazioni ed enti di volontariato continua a 360 gradi e l’incontro che si è tenuto questa mattina nelle scuole di Leca ne è un chiaro esempio. Polizia Locale, Protezione Civile e Croce Bianca hanno collaborato nell’ambito del progetto prevenzione, educazione civica e educazione alla legalità che sta andando avanti da anni. Ho personalmente vissuto alcuni momenti che sono stati presi ad esempio nella giornata di oggi, mi riferisco alle alluvioni e al devastante incendio che ha coinvolto il nostro territorio recentemente. Posso dire che in situazioni come queste ho provato un grande senso di orgoglio e di ammirazione per quanti ho visto operare con grandissima professionalità in queste situazioni. Colgo l’occasione per ringraziarli tutti. Credo sia essenziale parlare di queste tematiche nelle scuole ed è importante continuare a farlo”.