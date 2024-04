Savona, riqualificazione delle vie pedonalizzate: si parte da via Mistrangelo, via Rossello e ultimo tratto di Corso Italia

Nuova illuminazione, arricchimento del verde, nuova pavimentazione. Sono state presentate questa mattina, in Comune a Savona, le prime soluzioni progettuali relative alla riqualificazione definitiva di via Mistrangelo, via Rossello e di corso Italia all’interno di un incarico complessivo affidato allo studio SinapsiArchitettura che riguarda tutte le vie di recente pedonalizzazione.

Una serie di interventi per una bozza di progetto sottoposta ai commercianti delle vie interessate e per la quale hanno presentato delle osservazioni e proposte che saranno recepite. Si è infatti partiti dall’analisi delle potenzialità e delle criticità, con l’obiettivo di connotare ogni via con un tema specifico da declinare attraverso interventi sull’illuminazione, sulla pavimentazione e sull’arredo urbano

La progettazione è stata inoltre preceduta da indagini georadar che hanno individuato la presenza o meno di pavimentazioni storiche (basoli) sotto il manto di asfalto oggi presente.

VIA MISTRANGELO E VIA ROSSELLO Per via Mistrangelo si vuole confermare la caratteristica di via di un centro storico con la sua dimensione raccolta, risolvendo le criticità riscontrate quali: i piccoli marciapiedi; l’assenza di verde pubblico e di arredo; la disomogeneità dell’illuminazione pubblica. Secondo i progettisti, come rilevato dall’architetto Giacomo Airaldi che, insieme con Filippo Brunengo, coordina il gruppo di lavoro, occorre connotare l’area attraverso un insieme sistematico di interventi che portino alla creazione di uno spazio urbano di connessione tra via Pia e la nuova piazza Diaz sottolineando la “Promenade di Architetture attraverso i secoli” e valorizzando street food e il tessuto commerciale esistente. Intervenendo su via Mistrangelo è naturale riprogettare anche via Rossello con una nuova pavimentazione, nuove sedute, aiuole e, naturalmente, migliorando e armonizzando l’illuminazione pubblica. L’area dovrà essere regolamentata negli accessi attraverso la creazione di varchi con pilomat.

CORSO ITALIA Per quanto riguarda corso Italia il progetto mira a valorizzare le caratteristiche del viale alberato esistente che ha una sua valenza anche storica, eliminandone le criticità come, ad esempio, l’assenza di sedute; le aiuole degli alberi di dimensioni troppo ridotte; il manto di asfalto e l’illuminazione da riordinare e modernizzare. La proposta mira a connotare l’area non solo come una zona di passaggio, ma anche di sosta con la creazione di vere e proprie isole: una in corrispondenza del passaggio verso via dei Mille e una di fronte alla sede della banca. Le isole verranno attrezzate con arredo e sedute costituite da lunghe panche aggregative. La sistemazione degli arredi tiene conto, naturalmente, della presenza dei banchi del mercato del lunedì. Completano il progetto alcuni piedistalli per installazioni temporanee o fisse di opere d’arte e nuovi pali di illuminazione con luce non fredda e con la funzione della mezzanotte virtuale che consente di programmare una riduzione del flusso luminoso quando non occorre che l’apparecchio funzioni a piena potenza.