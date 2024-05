Ex discarica di Cima Montà a Savona, il Comune chiede un ulteriore parere sulla diffida di Ata da 2,6 milioni

Avere entro i primi di giugno tutta la documentazione completa per dare una risposta ufficiale ad Ata, in concordato preventivo, sulla diffida del pagamento di 2,6 milioni spesi dalla partecipata per la chiusura e gestione post mortem della discarica di Cima Montà.

La controversia tra Ata e il Comune di Savona è ancora in fase stragiudiziale e gestita dall'avvocato Mauceri, il quale ha redatto un parere articolato sulla vicenda consegnato al Comune, ma nei confronti tra il legale e l'Amministrazione comunale è emersa la necessità di definire ancora alcuni aspetti di natura fallimentare e societaria. Per questo motivo Palazzo Sisto ha deciso di rivolgersi all'avvocato Giovanni Bravo, esperto in materia concorsuale, diritto societario e fallimentare, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, che affiancherà l'avvocato Mauceri.