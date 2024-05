Dalla luce di Sanremo alle ombre della vita, riecco Sethu con "Tutti i colori del buio": "Mi sono messo a nudo"

Sul palco dell'Ariston, oltre alla già citata "Cause perse", ci fu anche l'esibizione con i Bnkr44 nella serata dei duetti con un’eclatante reinterpretazione di “Charlie fa surf” dei Baustelle e quell'ultimo posto in classifica accolto con un'autoironia non comune. Fotografie di un Festival che Sethu ricorda come "il periodo più bello della vita, un momento di tanta luce per me". Poi di nuovo l'oscurità, fino ad oggi. "Mi aspetto che 'Tutti i colori del buio' arrivi alle persone, mi sono messo a nudo e con la musica mi piace farlo - confida ancora il giovane cantante - Sarei contento se le persone ci si ritrovassero e lo usassero come uno spiraglio di luce in qualche momento buio che purtroppo c'è sempre".