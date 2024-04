"Scatta una foto con Harry Potter", la magia sbarca a Fior d'Albenga

Fior d’Albenga si arricchisce sempre più. I ragazzi del Liceo Artistico G. Bruno hanno realizzato un pannello di Harry Potter posizionato vicino a treno in Piazza San Michele.

Oltre agli eventi, le attività e i laboratori costante la manutenzione e l’arricchimento di questo evento che quest’anno ha portato la magia nel cuore di Albenga.

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: "Un ringraziamento va a tutti i ragazzi che stanno collaborando a rendere Fior d’Albenga ancora più bella. Il pannello realizzato dai ragazzi del Liceo Artistico è veramente bellissimo e permette di contestualizzare ancora di più il treno in Piazza San Michele. Invitiamo tutti a scattare una fotografia con Harry Potter e postarla con l’#scoprialbenga e #fiordalbenga".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: "Fior d’Albenga in questi anni è cresciuta esponenzialmente grazie al lavoro di squadra di tutti. L’apporto che ci danno i ragazzi con le loro competenze e idee sono importantissimi. Ringrazio i ragazzi del Liceo G.Bruno per il bellissimo pannello e l’ELFO per il contributo negli allestimenti e nella manutenzione. Colgo l’occasione anche per ringraziare i ragazzi dell’Istituto Agrario e Alberghiero che nell’ambito di Fior d’Albenga realizzano il mercatino dei prodotti e lo show coking valorizzando i nostri straordinari prodotti".

"Un ringraziamento anche ai ragazzi dell’ELFO che hanno collaborato attivamente alla realizzazione delle aiuole e che a partire da questa settimana effettueranno la manutenzione del manto erboso delle stesse", concludono dall'amministrazione comunale.