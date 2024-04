Zero morti sul lavoro, l'11 aprile sciopero nazionale: ecco chi si ferma per la protesta indetta da Cgil e Uil

Zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale di fare impresa sono le tematiche sulle quali Cgil e Uil hanno proclamato 4 ore di sciopero generale nazionale in tutti i settori privati per la giornata di giovedì 11 aprile.

Le manifestazioni si terranno in tutta la Liguria: a Genova avrà inizio alle ore 9 con presidio davanti alla Prefettura in Largo Eros Lanfranco. A Savona alle ore 11 presidio in piazza Aurelio Saffi davanti al palazzo della Prefettura. Ad Imperia presidio alle ore 9.30 in piazza Bianchi e La Spezia alle ore 9,30 presidio davanti alla Prefettura in via Veneto.

Di seguito alcune modalità di adesione allo sciopero: comparto costruzioni sciopero di 8 ore. Nel trasporto ferroviario (personale viaggiante) lo sciopero sarà dalle ore 9 alle ore 13.00. Porto di Genova: tutto il primo turno e le prime 4 ore dei turni centrali.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale (autobus): Amt spa servizio urbano – Amt spa extraurbano – Ge Gelososbus srl - Stac srl - Della Penna autotrasporti spa - autonoleggio Scagnelli srl, Ferrovia Genova /Casella – Ge, Addetti di Esercizio (Personale viaggiante) dalle 13.00 alle 17.00. Genova Rent srl su sostitutivo Ferrovia Genova /Casella – Ge Addetti di Esercizio (Personale viaggiante) dalle 13.00 alle 17.00. Autoservizi Riccitelli srl Addetti di Esercizio (Personale viaggiante) dalle 13.00 alle 17.00 Tpl Linea srl - Sv Addetti di Esercizio (Personale viaggiante) dalle 13.00 alle 17.00. Rt spa Imperia Addetti di Esercizio (Personale viaggiante) dalle 13.00 alle 17.00 Atc Esercizio spa (Sp) – Seal srl Borghetto Vara (Sp) – Cooperativa Mannario srl Riomaggiore (Sp) Addetti di Esercizio (Personale viaggiante) dalle 13.00 alle 17.00 Servizio Scuolabus con affidamento pubblico: tutti i turni di ritorno dall’istituto scolastico. Il trasporto disabili viene garantito intera prestazione. Esclusa l'astensione dal lavoro per le lavoratrici e i lavoratori del trasporto aereo.

"La salute e la sicurezza sul lavoro devono diventare un vincolo per poter esercitare l'attività di impresa. Centralità della salute della persona, la qualità di un'occupazione stabile e non precaria, una seria riforma delle pensioni, il rilancio degli investimenti pubblici e privati per riconvertire e innovare il nostro sistema produttivo e puntare alla piena e buona occupazione. Per una giusta riforma fiscale e per un nuovo modello sociale e di fare impresa. Vogliamo rimettere al centro delle politiche economiche e sociali del governo e delle imprese il valore del lavoro a partire dal rinnovo dei contratti nazionali e da una legge sulla rappresentanza", spiegano i sindacati.