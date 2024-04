Finale 2024, lista 'Berlangieri Sindaco': "Nuovo ampliamento del polo scolastico occasione mancata"

“Il nuovo ampliamento del polo scolastico di via Brunenghi a Finale Ligure con i fondi del Pnrr è una buona, anzi ottima occasione… mancata”. Lo chiarisce Sara Badano, consigliera comunale di maggioranza dal 2014 al 2018, poi passata all’opposizione, e che in vista delle elezioni comunali ha deciso di schierarsi con la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Angelo Berlangieri.

“Le risorse del Pnrr potevano essere utilizzate per la riqualificazione di altre strutture scolastiche sul nostro territorio”.

E la candidata finalese precisa: “La costruzione dell’ala scolastica per ampliare gli spazi dedicati alla scuola primaria di Borgo e Marina e la costruzione della mensa, infatti, sarebbero state possibili già cinque anni fa, come opera a scomputo per l’edificazione delle aree Tamagnone vicino all’ex ospedale Ruffini, da parte della cooperativa Casa Nuova”.

“Il 19 dicembre 2018, durante il Consiglio comunale, l’amministrazione ha, invece, riconosciuto come opere di urbanizzazione secondarie non la costruzione di una scuola dell’infanzia o di un asilo nido, bensì un semplice parcheggio a raso da costruirsi vicino alle scuole, accordando alla cooperativa, oltre il via libera per la costruzione, anche un credito edilizio derivato dall’abbattimento del fabbricato fatiscente esistente vicino al plesso scolastico”.

“Proprio per questo provvedimento, il 19 dicembre 2018, durante la seduta consiliare ripresa subito dopo un’estenuante riunione di maggioranza nell’ufficio del sindaco - prosegue Badano - mi alzai dalla poltrona di presidente del Consiglio comunale per sedermi sui banchi dell’opposizione”.

“Alla vigilia delle elezioni comunali di giugno questa amministrazione sembra mettere in campo tutte insieme le iniziative che in dieci anni di governo della città non è riuscita a portare a termine”.

“Credo fermamente - conclude Sara Badano - che sia davvero il momento di far soffiare forte il vento del cambiamento. Cambiare si deve, insieme diventa possibile! E per questo ho deciso di candidarmi nella lista a sostegno di Berlangieri”.