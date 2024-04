Prima riunione della direzione provinciale di Forza Italia, Pignocca: "Squadra composta da persone diverse ma complementari"

Si è svolta lunedì 8 aprile la prima riunione della direzione provinciale di Forza Italia. L'incontro è stato l'occasione per presentare tutti i membri e per confrontarsi su tematiche territoriali e sul futuro del partito nel Savonese.

"La squadra è composta da persone diverse ma complementari", ha dichiarato il Commissario Provinciale Luigi Pignocca, già sindaco di Loano. "Alcune hanno alle spalle esperienze amministrative, altre sono neofite che desiderano imparare e mettersi in gioco per far crescere Forza Italia".

"Lo scambio di esperienze ed esperienze, unito all'entusiasmo di chi affronta per la prima volta questa sfida, è la ricetta vincente per restituire al partito l'identità che merita", conclude Pignocca. "Abbiamo progetti di crescita ma anche sfide elettorali da affrontare, e ci arriveremo preparati e determinati a vincere".

Questi i 10 componenti della squadra: Eraldo Ciangherotti (Albenga), odontoiatra, Capogruppo Forza Italia in Consiglio Comunale, ex consigliere provinciale; Francesco Versace (Savona), reumatologo, già capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Savona; Franco Bologna (Carcare), imprenditore, presidente del C.I.R.A., due volte sindaco di Carcare; Piero Revetria (Ceriale) già sindaco di Vendone e Ceriale, già assessore provinciale, già presidente Comunità Montana Ingauna; Roberto De Andreis (Nasino), imprenditore, sindaco di Nasino; Gabriele Vercelli (Albissola Marina), avvocato, membro del CdA di Tpl Linea; Claudia Callandrone (Varazze), insegnante, consigliere comunale di Varazze, già assessore; Alessandra Garra (Millesimo), libero professionista, assessore del comune di Millesimo; Ilaria Visentin (Quiliano), impiegata, già candidata alle elezioni provinciali del 2009; Barbara Marozzi (Savona), medico chirurgo in libera professione, già assessore Comunale a Savona.

A questi si aggiungono i membri di diritto: Angelo Vaccarezza, consigliere regionale, vice capogruppo di Forza Italia in Regione; Pierangelo Olivieri, avvocato, presidente della provincia di Savona e sindaco di Calizzano; Enrica Rocca (Loano), revisore dei conti, capogruppo di Forza Italia in consiglio provinciale e assessore in comune a Loano; Camilla Ciccarelli (Spotorno), imprenditrice, segretaria provinciale di Azzurro Donna, consigliere comunale Spotorno, già consigliere comunale a Savona.