Savona, la nuova piazza Diaz piena di buchi, l'impresa al lavoro per sistemarli

“Non tutte le ciambelle vengono col buco, piazza Diaz sì”. “U golf n'ti cariggi u femmu chie”. I savonesi sono dei mugugnoni. E' risaputo. Ma sanno anche prendere le cose con ironia, soprattutto i pensionati che non perdono mai d'occhio un cantiere, analizzano i cartelli dei lavori, commentano il numero degli operai. Insomma, controllano tutto.

Sono costanti, verificano anche che a fine lavori tutto sia andato bene e sono impietosi nei giudizi. “Bocciato” dice uno di loro che sta osservando i lavori in piazza Diaz. Sì perché non sono stati completati e manca la parte di pavimentazione della strada laterale. La piazza è stata inaugurata in tutta fretta, i lavori dopo mesi di fermo sono stati accelerati perché tutto fosse a posto in occasione della serata dedicata a Renata Scotto, lo scorso febbraio.

Ma già quella sera si notava un minuscolo buco, con la pavimentazione che iniziava a sgranare. Poi altri buchi. Qualcuno ha probabilmente avvisato il Comune che, per evitare la figuraccia, ha posto il problema alla ditta dei lavori.

Questa mattina gli operai della ditta incaricata hanno transennato la piazza, con i pensionati seduti su uno dei vasconi del verde che tenevano d'occhio tutto, e hanno coperto i buchi. Tutto a posto quindi ma, sempre per il diritto al mugugno, è arrivato il commento dei pensionati “Finché tiene... domani veniamo a controllare”.