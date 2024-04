Stelle nello Sport, 12° Premio Fotografico “Nicali-Iren” da record: votazioni aperte per le 437 fotografie in gara

Sono 437 le fotografie in gara nella dodicesima edizione del Premio Fotografico Nicali - Iren, promosso da Stelle nello Sport con il supporto di Iren Luce, Gas e Servizi. Un nuovo record per il progetto che festeggia il traguardo della 25° edizione nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport. Mai così numerosa la partecipazione al contest fotografico dedicato al ricordo dello storico presidente del Coni Genova, Carlo Antonio Nicali.

Oltre 40 gli sport immortalati, tra allenamenti, gare e premiazioni, con in primo piano agonisti, giovani e veterani. C’è la gioia per la vittoria, la delusione per la sconfitta, ci sono i sorrisi di tantissimi bambini e bambine a contatto con la loro disciplina sportiva. Emerge, da queste 437 speciali immagini, la bellezza della Liguria con i suoi paesaggi mozzafiato tra mare, terra e anche aria.

Ora scatta la fase delle votazioni. Fino alle ore 12 di Venerdi 26 aprile prossimo sarà possibile votare le foto in concorso sulla pagina www.facebook.com/StellenelloSport tramite i “Mi Piace”.

Saranno ben 20 i premiati grazie al pubblico che si esprimerà sui social. Agli autori delle tre fotografie con più “like” saranno inoltre omaggiati un voucher GNV per 4 persone e auto per Sardegna o Sicilia, una gift card GeRent Travel del valore di 200 euro e una stampante Easy Smartphone.

Poi scenderà in campo la “Giuria di qualità”, composta dai membri del Consiglio Direttivo di Stelle nello Sport e dai rappresentanti di Regione Liguria, Comune di Genova, Coni Liguria, Panathlon, Usr Liguria, Ussi, Porto Antico, Il Secolo XIX, Primocanale, Radio Babboleo e Iren Luce Gas e Servizi. Selezionerà 3 ulteriori foto (tra tutte quelle pervenute) i cui autori saranno premiati con tre speciali riconoscimenti, ovvero un Monopattino elettrico IrenGO, una gift card Decathlon del valore di 200 euro e una “box di prodotti” Panarello.

Tutti i vincitori saranno premiati sabato 25 Maggio (ore 11) alla Festa dello Sport al Porto Antico di Genova, in Piazza delle Feste. Per tutti un cadeau firmato Stelle nello Sport e Iren Luce Gas e Servizi.

La galleria fotografica per votare è su facebook, nell’album al seguente indirizzo

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=stellenellosport&set=a.812335954263016