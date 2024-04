Auto in fiamme sulla via Aurelia a Pietra Ligure: intervento dei Vigili del fuoco (FOTO)

Vigili del fuoco in azione a Pietra Ligure per l'incendio di un'auto.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 9, lungo la via Aurelia all'altezza dell'ospedale Santa Corona, quando dal vano motore della vettura (una Citroen C3) ha iniziato a fuoriuscire una densa coltre di fumo a cui hanno fatto seguito le fiamme.

L'immediato intervento dei soccorsi, che hanno prontamente domato il rogo, ha evitato conseguenze peggiori. Non si registrano persone ferite o intossicate.

Sul posto presente anche la Polizia Locale con il traffico in zona che ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di messa in sicurezza.