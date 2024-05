Il lunotto dell'auto completamente fracassato, vetri in frantumi sui sedili posteriori e sull'asfalto. L'atto vandali questa mattina, tra le 11,30 e le 12,30 nel quartiere di Villapiana, in via Torino.

L'atto vandalico è stato segnalato direttamente dalla proprietaria dell'Auto sulla pagina Facebook Savona è chiedendo l'aiuto di eventuali testimoni.

"Atto vandalico oggi 5 maggio ore 11.30/1230 - ha scritto - se qualcuno avesse assistito oppure visto qualcosa per favore mi avvisi".