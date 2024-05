Biker tedesco cade su un sentiero del Finalese, portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona

Intervento sul sentiero Roller Coaster nel Finalese per un biker tedesco di 40 anni che dopo una caduta ha rimediato un trauma spinale e cranico. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco di Finale Ligure e Croce Bianca di Calice.

L'incidente è avvenuto oggi, 5 maggio, intorno alle 16,20. Le squadre di soccorso hanno provveduto a medicare e stabilizzare l’infortunato e trasportarlo in un’area idonea per poter essere recuperato dall’elisoccorso Grifo che lo ha trasportato al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.

Il biker ha riportato diversi traumi, in particolare alla schiena, ma non è in pericolo di vita ed è sempre stato cosciente durante i soccorsi. E' ricoverato all'ospedale di Pietra Ligure.