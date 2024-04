Festival della Cucina con i fiori, ad Alassio successo per “Metti un fiore nel piatto” con gli alunni dell’Alberghiero

Alassio si è concluso fra gli applausi del numeroso pubblico il contest “Metti un Fiore nel piatto” organizzato dall’Istituto Alberghiero ed inserito nel Festival della Cucina con i fiori.

Tre scuole alberghiere, di Alassio, Biella e Clusane D’Iseo (BS) si sono sfidate in un contest culinario che ha visto in gara 10 ricette originali e creative con i fiori eduli, grandi protagonisti delle preparazioni. La giuria prestigiosa, composta da chef rinomati, ha valutato i piatti con attenzione e precisione, decretando dei vincitori di altissimo livello.

Tra i piatti in gara proposte sorprendenti e innovative, che hanno stupito anche i palati più esigenti: dalle reinterpretazioni di piatti tradizionali a creazioni nuove, i partecipanti hanno dimostrato grande talento e passione per la cucina con una attenzione alla sostenibilità ambientale.

I piatti sono stati valutati dalla giuria composta da: Alessandra Baruzzi giudice internazionale di cucina e Coordinatrice nazionale di Lady Chef; Gianfranco Calidonna chef – Roma; Renata Cantamessa giornalista divulgatrice agroalimentare; Francesco Luise chef – Brescia; Claudio Porchia presidente Ristoranti della Tavolozza; Caterina Quaglia coordinatrice Lady Chef Piemonte; Loretta Tabarini organizzatrice concorso Boario “Un Fiore nel Piatto”. Ad Alessandra Baruzzi le funzioni di presidente e a Claudio Porchia le funzioni di coordinatore.

Divertente ed elettrizzante l'atmosfera nel contest con gli studenti che si sono impegnati con passione. Ogni piatto presentato sembrava una vera e propria opera d'arte, curata nei minimi dettagli e ricca di sapori intensi e avvolgenti.

Alla fine della giornata, la giuria ha proclamato i vincitori, premiando la creatività, l'originalità e la tecnica degli chef in erba. I partecipanti si sono dimostrati all'altezza delle aspettative, regalando un'esperienza culinaria indimenticabile sia agli ospiti presenti che a chi ha seguito la competizione da casa.

Qui di seguito la classifica dei piatti:

Categoria salato

1. Risotto alla Calendula e ossobuco – Biella

2. Pasta al Fatulì – Clusane D’Iseo

3. Cous Cous Nasturzio – Alassio

a pari merito Tartare Begonia – Alassio e Panadino – Clusane D’Iseo, cui è stata assegnata la menzione per il piatto che ha volrizzato meglio il formaggio abbinato ai fiori.

Categoria Dessert

1. Un dolce ricordo – Alassio cui è stata assegnata anche la menzione per il miglior piatto emozionale

2. Fior di Latte Floreale dessert – Biella

3. La “Nostra Terra“ dessert – Clusane D’Iseo

4. a pari merito La mia mamy dessert- Alassio e Crostatina dessert- Alassio

In conclusione, il contest tra le scuole alberghiere ha dimostrato il grande talento e la passione dei giovani chef in formazione. Con piatti originali, creativi e di buon livello, hanno conquistato la giuria.

“Siamo felici di aver ospitato la quinta edizione del contest gastronomico – spiega il professore Fabio Macheda -, un progetto didattico che permette ai nostri studenti di arricchire la propria esperienza anche con il confronto con altre esperienze scolastiche e raccontando le storie, i valori e i sapori del nostro territorio".

"Desidero ringraziare sia i docenti che hanno condotto le lezioni con grande competenza e passione e sia le scuole che hanno accolto il nostro invito a partecipare al contest ed hanno partecipato con entusiasmo. Sul tema dell’utilizzo dei fiori eduli in cucina il nostro istituto oggi può vantare importanti conoscenze e competenze, che impreziosiscono la nostra grande tradizione nel settore gastronomico e alberghiero. Siamo orgogliosi di offrire per chi desidera intraprendere una carriera in cucina una formazione di alto livello, che permette ai nostri studenti di ottenere importanti riconoscimenti nazionali e internazionali”, conclude Macheda.