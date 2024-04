Alassio, fiori eduli anche in Villa della Pergola (FOTO)

La Villa della Pergola di Antonio Ricci ad Alassio non ha voluto sottrarsi nel partecipare alla grande manifestazione su fiori eduli in corso nella Città del Muretto.

Alessandra Ricci, primogenita del famoso autore televisivo, assieme alla sorella Francesca ha ospitato un nutrito gruppo di giornalisti per presentare i piatti "ai fiori" preparati dallo stellato chef Antonio Romano dell'interno ristorante "Nove".

Protagonista principale in ogni portata è il glicine, assieme poi alla begonia, alla viola e alla borragine, tutti raccolti nel giardino della villa. Grande è stato l'interesse e anche la curiosià dei presenti. Non sono mancate nemmeno le bevande con accoppiata glicine e miele o con begonia. Alessandra però non ha voluto mancare di raccontare la storia della villa, dai primi proprietari (la famiglia inglese Hanbury) sino all'acquisizione, vincendo l'asta, da parte di Antonio Ricci che potè così sottrarre il prezioso e storico immobile alla agguerrita speculazione edilizia.

La visita si è poi conclusa in una interessante ispezione dei giardini di Villa della Pergola, illustrati sempre dall'appassionata "cicerone" Alessandra Ricci.