Approvazione avanzo di bilancio ad Albenga, "Insieme per il Futuro con Tomatis Sindaco": "Speriamo non prevalgano le logiche della campagna elettorale"

"In merito alle richieste che ci vengono rivolte da diversi cittadini, e per tranquillizzare l'attivismo (a corrente alterna) di diversi consiglieri di minoranza, vogliamo comunicare che nel consiglio comunale che si svolgerà domenica pomeriggio - consiglio fortemente richiesto e voluto dell'amministrazione in carica - approveremo la destinazione dell'avanzo nel quale, oltre a vari lavori, verranno destinati 200.000 euro a interventi su piani viabili e marciapiedi. Questa cifra permetterà di intervenire su alcune criticità, come la riasfaltatura di Via Cotta ed altri interventi manutentivi, tra cui il collegamento provinciale con il borgo di Bastia".

Così, attraverso una nota stampa, il Gruppo consigliare e la lista "Insieme per il Futuro con Tomatis Sindaco" a sostegno di Riccardo Tomatis per le elezioni di Albenga.

"Considerato che si tratta di lavori attesi e richiesti da tutta la cittadinanza, ci aspettiamo un voto favorevole da parte di tutto il consiglio comunale - si legge ancora nella nota - Speriamo infatti non prevalgano le logiche della campagna elettorale, che vorrebbero una città ferma e senza spunti. Da parte di Insieme per il Futuro e di tutti i gruppi consiliari ci sarà un convinto voto favorevole per permettere ad Albenga di presentarsi al meglio per la stagione turistica. Ricordiamo che si tratta di fondi ed interventi che si vanno ad integrare ai 6.630.129 euro investiti nei cinque anni di amministrazione Tomatis per piani viabili e marciapiedi".