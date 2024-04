E' stata posata la nuova passerella sul torrente Segno a Sant’Ermete.

La nuova struttura va a sostituire quella presente che collega la chiesa parrocchiale della frazione con la zona di edilizia ex legge 167 in Via Pertinace.

Nel giugno 2023 era stato approvato il progetto definitivo esecutivo per una cifra complessiva che si attesta sui 410mila euro, con i lavori che erano scattati a gennaio.