Alassio: la ricetta dello chef Filippo Sinisgalli al V Festival della Cucina con i Fiori (Video)

Oggi vi proponiamo il delizioso Risotto agli asparagi con foglie e fiori di nasturzio dello chef Filippo Sinisgalli del Ristorante Zur Kaiserkron.

Chef Sinisgalli ha deliziato il pubblico con uno showcooking in cui ha realizzato un Risotto Isos agli Asparagi di Santena con foglie e fiori di Nasturzio Raverabio.

Quest'anno é stata infatti ufficializzata dal direttore artistico Claudio Porchia la collaborazione con Bolzano grazie alla presenza dello chef Sinisgalli del Ristorante Zur Kaiserkron.

É stata l'occasione e per invitare tutti alla prima edizione della manifestazione "Cucina con i fiori" che si terrà a Bolzano il 27 e 28 Aprile, la prima nella città dell'Alto Adige.

Prosegue e si incrementa così il numero dei gemellaggi gastronomici con altre regioni, ricordiamo anche quello con Santena ed il consorzio dei produttori dell’Asparago, che si sono uniti a quello “storico” con la valle Camonica e la Franciacorta.



In attesa di provare il menù della Flower Dinner Experince in programma al Zur Kaisekron sabato 27 aprile, Chef Sinisgalli ha regalato al pubblico di Alassio la ricetta del suo risotto.



Risotto agli asparagi con foglie e fiori di nasturzio.



Per il pesto:

60 gr foglie nasturzio fresco senza gambi

10 gr pinoli tostati

15 gr parmigiano grattuggiato e 5 gr pecorino

20gr olio evo e 2 cubetti ghiaccio



Frullare e tenere la fresco.



Tornire gli asparagi, tenere da parte i gambi per fare un brodo senza sale. Le parature potranno poi essere frullate per fare una crema da impiantare come base del piatto.



Tostare il riso (50 gr a testa) in pentola senza grassi, sfumare con vino bianco, aggiungere a mestoli il brodo di asparagi. Una volta a cottura far abbassare un po la temperatura del riso e aggiungere il pesto, 10 gr di burro, aggiustare di sale. Servire con un fiore di nasturzio di decorazione, per un bel contrasto cromatico e per assaporarne il profumo prima ancora del gusto.