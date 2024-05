Albenga, modifiche alla viabilità e scuole chiuse in anticipo per il passaggio del Giro d'Italia

In occasione del passaggio del Giro d’Italia del prossimo martedì 7 maggio la Prefettura ha disposto la chiusura delle strade interessate 2 ore e mezza prima dell’evento. La "corsa rosa" passerà da Albenga intorno alle 16.40.

I ciclisti dall’Aurelia entreranno nella Città delle Torri percorrendo Viale dell’Agricoltura, passeranno poi per Viale Pontelungo, Via Genova, Piazza del Popolo, il Ponte Viveri, via Piave e torneranno sull’Aurelia direzione Alassio- Laigueglia e Andora dove è previsto l’arrivo. Le strade del passaggio saranno chiuse, come da indicazione della Prefettura, a partire dalle 14.10.

Il comune di Albenga informa che è stata disposta, attraverso ordinanza, la sospensione delle attività didattiche delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (compresi i nidi d’infanzia e corsi di recupero doposcuola) per facilitare il rientro a casa dei ragazzi riducendo i possibili disagi: scuole infanzia/prima infanzia ore 11.30, scuole primarie ore 11.30, scuole medie interiori ore 12.00 e scuole medie superiori ore 12.00.

"Con separato atto dirigenziale, saranno comunicati gli orari relativi al trasporto scolastico comunale per la scuola dell’infanzia, primaria e medie nel territorio, i quali, vista la straordinarietà dell’evento, subiranno variazioni di orari per l’accompagnamento in uscita, ma garantiranno copertura del servizio e il rispetto delle consuete fermate di scarico", spiegano dal comune.