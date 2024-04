Corso cocktail Roma: FBS per volare in alto!

FBS - Flair Bartender’s School - nasce dalla passione per l’American bartending ed è presente dal 1997 con i suoi corsi barman a Roma, Latina e Napoli. Per chi sta cercando un corso cocktail a Roma, dunque, è questo uno dei migliori riferimenti da prendere in considerazione per avvicinarsi a un mondo molto interessante e in continua evoluzione. La professione di barman infatti può essere intrapresa solo se alle spalle c’è una buona preparazione di base, quella che è in grado di fornire FBS, grazie ai suoi docenti altamente formati che saranno pronti a mettere a disposizione degli studenti tutta la loro esperienza. FBS realizza di anno in anno, di corso in corso, il sogno di tanti ragazzi che vogliono avvicinarsi alla professione e sono disposti a imparare, giorno dopo giorno. Terminare un corso come barman presso la Flair Bartender’s School equivale a intraprendere un percorso verso una professione dinamica e divertente, economicamente stabile con una carriera in crescita, come è appunto quella del bartender. Molti degli studenti “usciti” dalla FBS oggi lavorano nei più esclusivi locali del mondo. Iscriversi ad un corso cocktail a Roma alla FBS significa intraprendere un percorso serio che consentirà di imparare i segreti di un lavoro che è davvero in continua evoluzione. Un barman di successo, infatti, dovrà tenersi costantemente aggiornato per essere in grado di accontentare una clientela vastissima e variegata.

Cosa sapere sui corsi FBS

FBS organizza corsi cocktail a Roma ma non solo; la struttura infatti è in grado di formare tutti coloro che lo vorranno grazie ai corsi barman e quelli di caffetteria, differenziandoli anche per diversi livelli (da quelli per professionisti a quelli per appassionati, dal corso latte art al corso cocktail). Tutti i corsi si svolgono in totale sicurezza nelle 3 sedi di FBS (oltre a quella di Roma ci sono anche le sedi di Latina e Napoli). Le sedi sono tutte dotate di ampi spazi di condivisioni e aule attrezzate. Vengono utilizzate solo tecnologie d’avanguardia per lo svolgimento dei corsi, al fine di formare al meglio i partecipanti fornendo loro tutti gli strumenti necessari per poter esercitare in modo eccellente la professione. Di seguito ecco un breve elenco dei corsi organizzati dalla Flair Bartender’s School:

