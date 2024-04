Cosa fare per eliminare le blatte

Le blatte sono insetti che durante il giorno si nascondono in fessure o crepe o in ambienti ombrosi caldi e umidi e poi escono di notte, infestando casa. Sono molto invasive e possono trasmettere malattie e contaminare il cibo presente nei nostri ambienti. Pensare di eliminarle con semplici insetticidi o con rimedi naturali è praticamente impossibile perché molto spesso questi prodotti non funzionano e il risultato è che le blatte aumentano di numero perché sono in grado di proliferare in modo molto rapido. Il rischio insomma è quello di dare modo a questi insetti di riprodursi in ingenti quantità e vedersi la casa invasa da questi insetti. La disinfestazione, dunque, è il solo metodo efficace per risolvere a fondo il problema, soprattutto quando si avvista un numero di blatte piuttosto ingente.

Disinfestazione blatte Roma: il prezioso supporto di Italservizi

garantisce un ottimo servizio di disinfestazione blatte a Roma grazie ai suoi tecnici, in possesso delle più efficaci strumentazioni per l’eliminazione di questi fastidiosi insetti. Nella Capitale quello delle blatte è un problema particolarmente diffuso, complice la presenza di ambienti spesso umidi che rappresentano l’per questi insetti. Ecco allora che, per essere debellate in maniera efficace, le blatte devono essere oggetto di. Dopo un’attenta analisi, i tecnici di Italservizi provvedono allacon differenti approcci chimici a seconda delle casistiche. Non tutte le blatte infatti sono uguali e nel territorio di Roma si riscontra la presenza soprattutto della blatta germanica, di colore marrone e di piccole dimensioni, della blatta orientale, di colore nero e di dimensioni maggiori, che vive e si riproduce nelle fogne e di quella americana, di colore rossastro e molto più grande delle precedenti, che ama le temperature elevate e si trova spesso nei giardini e nei terrazzi. A seconda del caso, allora, i professionisti di Italservizi per lautilizzeranno differenti approcci chimici. L’inserimento diall’interno delle reti fognarie oppure l’utilizzo di un gel insetticida ad alto potere attrattivo spruzzato con pompa a bassa pressione in prossimità di pareti orizzontali, coinvolgendo anche le parti di arredamento. Oppure l’utilizzo di trappole collanti con insetticida all’interno (per ambienti domestici non troppo vasti e per un’efficace azione di monitoraggio).per risolvere il problema delle blatte alla radice.

