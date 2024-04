Festa della Liberazione, gli eventi in programma ad Albenga

Albenga, Città Medaglia d’Oro al Merito Civile, celebra il 79° anniversario della Liberazione.

Ecco il programma: il 24 aprile, alle ore 21, la Fiaccolata “Cammino della Memoria”. Ritrovo in via Fiume – ex case Incis.

Il 25 aprile: ore 9 funzione religiosa nella Cattedrale S. Michele Arcangelo; ore 9.45 deposizione fiori al Monumento ai Caduti di Piazza IV Novembre; ore 10 corteo verso piazza del Popolo e deposizione corona d’alloro al monumento dei Partigiani; ore 10.15 orazione Ufficiale di Loris Viari Ufficio Presidenza Anpi Genova.

A seguire, corteo verso il Sacrario della Foce del Centa per l’omaggio ai Martiri (percorso: Viale Martiri della Libertà – Viale Italia – Lungomare C.Colombo con l’accompagnamento del Corpo Bandistico G.Verdi. Ore 18 concerto della Liberazione nei Giardini Pubblici Libero Nante. Esibizione dell’accademia Musico-Vocale Ingaunia “E.Marcelli”.