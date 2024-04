Quiliano 2024, il candidato Isetta presenta la squadra della lista "Progetto Comune"

È stato inaugurato questo pomeriggio in Via Diaz a Valleggia l'info point di “Progetto Comune” del candidato Sindaco Nicola Isetta.

Alessio Loi, anni 31. Capogruppo uscente. Laureato in Biologia, con approfonditi studi sanitari in materie inquinamento ambientale/salute;

Fabio Bazzano anni 56. Consigliere Comunale uscente. Diploma di ragioneria. Impiegato. Impegnato in ambito Sociale, Consigliere S.M.S. Montagna e S.M.S. Fratellanza Quilianese;

Andrea Bruzzone, anni 52. Consigliere Comunale uscente. Diploma perito Elettronico. Tecnico verificatore di carrelli elevatori industriali. Impegnato in attivita Associative;

Americo Di Giovanni, anni 49. Gia Consigliere Comunale. Direttore Tecnico Officina meccanica di precisione Mario Cagnone. Impegnato in attività Associative nella frazione di Cadibona;

Silvia Giusto, 42 anni. Laureata in Economia. Consulente del lavoro da 18 anni, con attività prevalente in materia fiscale. In contatto con piccole attività economiche, ogni giorno si interfaccia con la pubblica amministrazione;