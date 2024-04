Il 7 maggio arriva il Giro d'Italia nel Savonese: proseguono le riunioni operative tra enti

L'arrivo della tappa del Giro d'Italia nel Savonese il prossimo 7 maggio è stato l'argomento al centro della discussione tenutasi stamani (23 aprile, ndr) in Prefettura a Savona per il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale, oltre ai membri fissi, hanno preso parte anche i rappresentanti di Rcs, l'ente organizzatore della corsa in rosa, di Anas e i sindaci interessati dal passaggio della carovana ciclistica.

Nel corso della riunione, preceduta nei giorni scorsi da appositi focus sul tema affrontati dal Comitato operativo viabilità/Centro coordinamento soccorsi istituito sempre presso la Prefettura savonese, sono stati approfonditi alcune questioni legate alla gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico, come ad esempio quelli dell’effettiva durata della manifestazione, della predisposizione dei presidi utili a garantire il corretto svolgimento dell’evento nonché della definizione di un chiaro canale di comunicazione istituzionale per ridurre al massimo i disagi per i cittadini.

Durante la mattinata, il Prefetto De Rogatis ha colto l'occasione per richiamare l’attenzione di tutti gli attori coinvolti sulla necessità di assicurare il massimo raccordo sinergico, allo scopo di garantire la piena attenzione sui singoli aspetti organizzativi di rispettiva competenza.