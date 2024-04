A Savona nasce l'iniziativa "Officina della pace"

Un gruppo di ex obiettori di coscienza al servizio militare ha dato vita all'iniziativa "Officina della Pace" con lo scopo di diffondere "una narrazione credibile della pace". "Vogliamo manifestare il nostro dissenso verso l'aumento delle spese per gli armamenti in Italia e contro ogni forma di guerra, affinché non ci si abitui all'idea di poter bombardare continuamente in zone che sono focolai di conflitto, come il Medio Oriente", spiega Marcello Tobia, uno dei promotori.

"Non ci illudiamo di arrivare a dei risultati, semplicemente intendiamo stimolare la coscienza di tutti - sottolinea - Non abbiamo loghi o bandiere e non siamo riuniti in un'associazione, anche se su questo stiamo ragionando insieme, siamo persone di ogni estrazione culturale e sociale. Ci piace essere spontanei, non catalogati, per rispettare le identità di ciascuno. La nostra idea principale è fare controinformazione per sopperire alle mancanze dei mezzi di comunicazione di Stato".

Per celebrare la nascita dell'iniziativa i suoi promotori hanno organizzato una rassegna di eventi. Sabato 27 aprile alle ore 21 nella Chiesa Sant'Andrea Apostolo si terrà il concerto "Note di pace" del Mal D'estro Ensemble, formato dalla cantante Marta Giardina e da Alessandro Delfino al pianoforte, Claudio Massola a clarinetti e flauti diritti, Bruno Giordano a clarinetto e sassofono e Marco Pizzorno alla chitarra. Al termine i partecipanti si sposteranno nei locali della Curia Vescovile, in piazza del Vescovado, per iniziare lo sciopero della fame a staffetta. "Vi presenzieremo giorno e notte - Ringraziamo la Diocesi di Savona-Noli per darci ospitalità in spazi normalmente adibiti a mostre temporanee".

Sempre presso la Curia domenica 28 aprile dalle ore 16 alle 19 saranno letti brani sulla pace e alle 21 Duccio Facchini, direttore della rivista Altreconomia, parlerà di "Commercio di armi, diritti e frontiere". Lunedì 29 aprile alle 18 Eleonora Raimondo della Caritas diocesana di Savona-Noli tratterà il tema de "I corridoi umanitari - Un'efficace strategia di salvezza" e alle 21 sarà proiettato il film "Dove bisogna stare". Martedì 30 aprile dalle 18 la professoressa Augusta Molinari, docente all'Università degli Studi di Genova, spiegherà "La lunga storia del conflitto israelopalestinese" e alle 21 si potrà vedere il film "Fair tales".

Giovedì 2 maggio alle 18 i volontari dell'Associazione Colomba parleranno de "La situazione in Cisgiordania e il ruolo dei corpi civili di pace" e alle 21 sarà proiettato il film "Sarura". Venerdì 3 maggio alle 18 "I conflitti in atto nel continente africano" saranno al centro del dibattito con Bruno Astengo dell'associazione Savona nel Cuore dell'Africa e alle 21 si potrà assistere ai film "The dark side of chocolate" e "Shasy chocolate" sul tema della "guerra del cacao".