Albenga ricorda il sacrificio dei 59 Martiri della Foce: il 24 aprile una Fiaccolata lungo il "Cammino della Memoria"

Domani sera, mercoledì 24 aprile, alle ore 21 si terrà la Fiaccolata lungo il “Cammino della Memoria”.

Una importante occasione per commemorare il cammino che i 59 Martiri furono costretti a percorrere dalle case 'Incis', luogo della detenzione e degli interrogatori, verso il bunker dell'esecuzione alla Foce del Centa. Tutta la città è invitata a partecipare a questo momento di ricordo.

Il ritrovo sarà in via Fiume proprio dalle Case ‘Incis’ e si svilupperà nel seguente percorso: via Trieste, via XXV Aprile, il Lungocenta Deportati Albenganesi sino al 'Fortino Monumento' della Foce".

Gli alunni del Liceo “G. Bruno” di Albenga iscritti al “Progetto Anpi” illustreranno le varie fasi dell'eccidio.