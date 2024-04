Albenga, Riccardo Tomatis: "Massima attenzione al sociale"

Il sindaco Riccardo Tomatis è entrato nel merito di un tema che è stato al centro della sua Amministrazione: il sociale: "Nel corso degli ultimi anni, abbiamo dedicato ingenti risorse ed una forte attenzione al sociale. Durante la crisi pandemica - ma anche al di fuori di essa - il comune ha fornito numerosi aiuti alle persone in difficoltà, alle attività commerciali ed alle realtà economiche della nostra Città".

"Abbiamo ampliato i dehors gratuiti per sostenere i locali ed abbiamo istituito il Tavolo dell'emergenza, dove Associazioni del Territorio lavorano con noi per erogare pacchi spesa settimanali alle famiglie bisognose. La Caritas e la Tavola del Cuore sono sempre state operative, offrendo un sostegno prezioso alla nostra Comunità".

"Lavoriamo costantemente con gli assistenti sociali del Distretto e del Comune per sviluppare progetti ed interventi mirati a supportare i cittadini in difficoltà ed accompagnarli verso un futuro migliore. Abbiamo adottato ulteriori misure per migliorare i servizi: abbiamo potenziato l'assistenza domiciliare per gli anziani, organizzato nuovamente il campo solare, creato un tavolo di lavoro con il Centro per l'impiego - e molto altro ancora".

"Il nostro impegno è continuo - e non ci fermeremo finché ogni persona della nostra comunità non avrà la possibilità di vivere una vita dignitosa e serena", conclude Tomatis.