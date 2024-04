Successo per la cena della Lega provinciale di Savona. Foscolo: "Un grazie a tutti i presenti"

Si è svolta ieri sera, presso il ristorante “Il Portico” di Orco Feglino, la cena organizzata dalla segreteria provinciale della Lega di Savona che ha visto la partecipazione di circa 150 tra simpatizzanti, sostenitori, militanti e amministratori locali.

"La provincia di Savona - dichiara il segretario provinciale Sara Foscolo - anche questa volta ha risposto presente con grande entusiasmo. Non poteva essere altrimenti visto che la prossima tornata elettorale vedrà, oltre alle europee, ben 40 comuni al voto sui 69 totali della nostra provincia. Ringrazio per la sentita partecipazione tutti i nostri iscritti e anche tutti gli amministratori locali e gli imprenditori che, seppur non tesserati, hanno voluto essere presenti in una serata conviviale per ascoltare il candidato savonese per il Parlamento europeo, l’onorevole Francesco Bruzzone".

"Soprattutto i sindaci hanno ben chiaro quanto possa essere importante avere un riferimento diretto a Bruxelles a maggior ragione nel caso di Francesco Bruzzone, conosciuto e apprezzato da tutti e da sempre legato alla nostra realtà territoriale" aggiunge Foscolo.

Alla serata, oltre al candidato savonese alle elezioni europee Francesco Bruzzone, erano presenti il viceministro Edoardo Rixi, il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e il capogruppo della Lega in Regione Stefano Mai.