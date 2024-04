Savona in lutto per la scomparsa di Enrico Terragnoli

Savona piange la scomparsa di Enrico Terragnoli all'età di 80 anni. Particolarmente conosciuto e stimato a Savona, è stato per anni titolare di una storica attività in via Boselli.

Era stato candidato nel 2006 nella lista di Noi per Savona con il candidato Domenico Buscaglia. Nella notte dello scorso 3 marzo era andata a fuoco la sua abitazione in via Venezia.

Lascia il figlio Michele con la mamma Flavia e tutti i parenti. I funerali si svolgeranno mercoledì 24 aprile alle ore 9 nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice (Salesiani).