Diocesi Savona-Noli: mezzo milione di euro dall'8xmille per gli interventi caritativi

Domenica 5 maggio si celebra la Giornata nazionale per la sensibilizzazione alla firma dell’8xmille per la Chiesa cattolica. Da qualche settimana è iniziata la campagna promozionale che quest’anno racconta una Chiesa in uscita costantemente al fianco dei più fragili. Condomini solidali, doposcuola, case d'accoglienza, dormitori, mense, restauri di beni culturali e artistici, stanziamenti per calamità naturali o emergenze umanitarie nel mondo sono solo alcuni esempi dell'articolata rete di aiuto messa in campo ogni anno per rispondere alle nuove povertà e a fasce di popolazioni con bisogni diversi e sempre più complessi.

Anche la Diocesi di Savona-Noli ha potuto utilizzare i fondi che la Conferenza Episcopale Italiana ha assegnato per una serie di interventi sul territorio. Per esigenze di culto e pastorali il contributo ammonta in totale a 540.609,45 €. Da questo esercizio non ci sono più le trattenute da 70.000 € di rimborso per il finanziamento dei lavori sul tetto della Cattedrale Nostra Signora Assunta. Il contributo è così ripartito: 138.609,45 € per culto, cura dei fedeli, servizi alle parrocchie; 280.000 € per sostegno economico alle parrocchie e missioni; 45.000 € per mezzi di comunicazione; 24.000 € per formazione del clero, catechesi e sostegno alla Chiesa; 53.000 € per fondi a supporto della Diocesi (eventi, archivi, Sinodo, Pio VII, GMG, etc.).