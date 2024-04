25 aprile a Borghetto, Anpi: “Polemica fuori luogo, la festa è stata politicizzata dal sindaco stesso”

"Troviamo fuori luogo la polemica sollevata dal sindaco Canepa sull'intervento dell'oratore in occasione del 25 aprile a Borghetto Santo Spirito”.

Lo dicono in una nota i rappresentanti di Anpi Borghetto S. Spirito e Anpi provinciale.

“Innanzitutto, ci preme sottolineare come la censura non ci piaccia e quindi non abbiamo mai chiesto copia degli interventi agli oratori che hanno la cortesia di venire a celebrare con noi la Festa della Liberazione. In secondo luogo, crediamo che a politicizzare questa festa, trascinandola nel solito vortice di polemiche, sia stato se mai proprio l'articolo di Canepa”.

“Speriamo che questa polemica fastidiosa finisca qui”, concludono.

Il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, nel frattempo ha replicato alla Cgil, che ieri era intervenuta dopo le parole del primo cittadino che aveva definito "comizio elettorale inopportuno" il discorso pronunciato dall'oratore invitato dall'Anpi (Cristiano Ghiglia, segretario savonese della Fiom Cgil ndr) in occasione delle celebrazioni del 25 aprile (leggi QUI).

"La storia l’ho studiata anche se non si finisce mai di imparare - ha dichiarato il primo cittadino - Dalla risposta mi pare non abbiano capito nulla, d’altronde non erano presenti. Un passo di lato se non indietro, sarebbe stato più elegante e forse più intelligente".