Funerale con cremazione a Roma: perché scegliere Exequia

Da molti anni Exequia Funeral Services lavora con professionalità ed efficienza garantendo servizi di qualità a tutti coloro che si rivolgono alla sede di Roma per l’organizzazione di una cerimonia funebre. L’agenzia è in grado di raccogliere qualsiasi tipo di richiesta, dalla più semplice alla più elaborata, per soddisfare i clienti che, all’indomani di un lutto, si trovano nella situazione di dover far fronte a numerosi aspetti in vista del funerale. I collaboratori di Exequia sono costantemente aggiornati e per questo motivo questa agenzia di pompe funebri a Roma è in grado di fornire servizi di elevato standard. Basterà chiamare Exequia al numero 06.262626 per ricevere immediato e concreto supporto nel momento del bisogno. Quando si viene colpiti da un lutto, infatti, la possibilità di essere aiutati da dei professionisti del settore è decisamente importante e può fare la differenza. Lo staff di Exequia sarà allora pronto per fornire aiuto concreto nell’organizzazione della cerimonia funebre e nella gestione di tutti gli aspetti a essa correlati.

Cremazione con funerale a Roma: è possibile?

Il funerale con cremazione a Roma è uno dei servizi messi a disposizione da Exequia Funeral Services che garantisce anche, su richiesta, il servizio di dispersione delle ceneri in mare grazie al noleggio di imbarcazioni a vela o a motore e la presenza di esperti skipper. Oltre al servizio di cremazione associato al funerale, Exequia è in grado di garantire alla clientela un’ampia gamma di servizi per poter soddisfare qualsiasi richiesta. Dalla preparazione delle salme, resa possibile dal lavoro di esperti in tanatoestetica e tanatoprassi, all’allestimento della camera ardente, dai necrologi ai manifesti che potranno essere personalizzati e affissi in tempi molto rapidi; dalla già citata cremazione alla diamantificazione dei diamanti. Exequia organizza anchee fornisce sostegno psicologico e assistenza legale nei casi in cui ce ne fosse bisogno. Inoltre, l’agenzia di pompe funebri di Roma, Exequia, collabora con le migliori società finanziarie al fine di garantire ai suoi clienti la possibilità di pagare le spese del servizio funebre a rate con piani che vanno da un minimo di 2 mesi fino ad un massimo di 60 mesi. Tutto questo per alleggerire le persone che sono colpite da un lutto dalle preoccupazioni legate alle spese da sostenere in un momento molto delicato e difficile dal punto di vista psicologico.