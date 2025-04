Deposito Gnl a Bergeggi, le osservazioni della Provincia: "L'incidenza del progetto sulla Zona Speciale di Conservazione 'Rocca dei Corvi - Mao — Mortou' non significativa"

Queste l'osservazione, che non ha viste registrate criticità, che sono state presentate dalla Provincia di Savona sul progetto presentato da Gnl Med per un nuovo impianto di deposito di GNL e Bio GNL della capacità di 19.800 mc da collocare nel Comune di Bergeggi nell'area portuale di Vado Ligure.

Ad esporre alcune perplessità alla progettazione erano stati anche il WWF Savona e i comuni di Bergeggi e di Vado Ligure. Anche la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona aveva inviate le proprie, così come il Comitato e gruppo consiliare di opposizione Vivere Vado.

Date le premesse, si rilascia it proprio Sentito alto Screening di incidenza secondo quanto previsto dalle "Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza", recepite con D.G.R. n. 211 del 19/03/2021.

Il progetto prevede, in linea generale la realizzazione di un impianto che abbia la funzione di ricevere, tramite navi metaniere di piccole e medie dimensioni, gas naturale liquefatto, e distribuire sia Gas Naturale Liquefatto, via terra, attraverso cisterne criogeniche autotrasportate o isocontainer, o via mare, attraverso bettoline rifornimento di navi alimentate a GNL, nonche gas naturale, prodotto naturalmente nelle tubazioni e nei serbatoi di stoccaggio per effetto di scambi termici con l'ambiente, denominate Boil-Off Gas, verso il co-generatore installato all'intemo dell'impianto e a servizio di utenze interne al porto di Vado Ligure.

La costruzione del deposito e l'oggetto dell'autorizzazione prevede in particolare, la costruzione di 11 serbatoi metallici cilindrici orizzontali da 1.620 di capacità effettiva pari a 17.820 mc; 2 punti di travaso per il carico delle Atb; 2 punti di travaso dello scarico delle navi; un impianto di reliquefazione per la trasformazione da fase gassosa a fase lquida del GNL; sale pompe antincendio; servizi ausiliari.