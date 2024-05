Dal 17 maggio "tutti i colori del buio": ecco il primo album del savonese Sethu

Il grande pubblico lo ha scoperto grazie alla sua partecipazione al 73esimo Festival di Sanremo, affiancato dal gemello e produttore Jiz, dove si è distinto come icona di stile e unico rappresentante pop-punk dell’edizione, portando sul palco dell'Ariston "Cause perse" e i Bnkr44 nella serata dei duetti con un’eclatante reinterpretazione di “Charlie fa surf” dei Baustelle. Ora, dopo un anno e con qualche nuovo singolo in più alle spalle, il savonese Sethu è pronto a lanciare il suo primo album.

Si chiamerà "tutti i colori del buio", conterrà undici tracce e sarà fuori venerdì 17 maggio per Carosello Records, anche se i più impazienti e curiosi potranno accedere da oggi (29 aprile, ndr) a un’anteprima unplugged del brano completando un presave (CLICCA QUI).

Dopo aver abbracciato con autoironia la posizione di ultimo classificato alla kermesse sanremese dello scorso anno, l'artista classe 1997 ha colto l'occasione per farne il suo trampolino di lancio: l’opening act per i Pinguini Tattici Nucleari, l’adesione al concertone di beneficenza Imola Summer Sound per la Romagna assieme ad artisti come Sfera Ebbasta, Geolier e Massimo Pericolo, la reinterpretazione del brano originale “La Vaguelette” del videogioco di fama mondiale Genshin Impact, sono solo alcuni dei traguardi raggiunti dall’artista nel corso dell’ultimo anno.

Ma non è tutto oro quel che luccica. Se da un lato si hanno momenti di grande soddisfazione, dall’altro si cela un periodo di grande buio. Un buio interiore che Sethu aveva già fronteggiato in passato, dovuto a demoni interiori che non l’hanno mai realmente abbandonato, in cui è ricaduto prima ancora che potesse rendersene conto sino alla scelta di tornare in terapia, punto di svolta per la scrittura del nuovo album: “tutti i colori del buio”.

Disponibile da questo venerdì (4 maggio, ndr) sarà invece il singolo “questa è la fine”. Una fotografia del mondo contemporaneo attraverso gli occhi di Sethu, ossia quello di un giovane ragazzo che sta cercando di concretizzare il suo sogno, ma che nel farlo si imbatte inevitabilmente tra precariato, ecoansia, negazionismo, paura per il futuro e guerre, cadendo nella disillusione che questo mondo non ti conceda più di avere dei sogni. Nonostante tutto, persiste la speranza di trovare salvezza.