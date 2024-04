Comunali 2024, conto alla rovescia per depositare le liste: si vota l'8 e 9 giugno

Il ticchettio del conto alla rovescia per le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno ha ufficialmente preso il via. Per il deposito delle liste e della documentazione necessario, gli uffici comunali apriranno le porte da venerdì 10 fino alle ore 12 di sabato 11 maggio.

Quest'anno, novità assoluta, le urne verranno aperte già il sabato pomeriggio, dalle 14 alle 22, e rimarranno accessibili per l'intera giornata di domenica, dalle 7 alle 23.

Il Ministero dell'Interno ha emesso disposizioni che delineano un processo di scrutinio stratificato. Le elezioni europee, con le relative schede elettorali, avranno priorità, con lo scrutinio che inizierà già dalla sera della domenica 9 giugno.

Solo successivamente, il lunedì seguente alle 15, prenderà il via lo scrutinio per le elezioni amministrative.