Savona, i gruppi a tutela della Madonnetta chiedono che vengano attivati i servizi per la spiaggia

I gruppi a difesa della spiaggia della Madonnetta, con una lettera a Comune di Savona, Albissola, Autorità portuale, e per conoscenza al difensore civico, chiedono che per la vicina stagione estiva vengano attivati i servizi igienici, doccia e acqua per le spiagge della Madonnetta e del Molo verde.

"I due arenili e lo scoglio della Madonnetta – scrivono i gruppi a tutela delle spiagge - continuano ad essere un punto di riferimento per le famiglie ed una meta per tanti giovani, che nei mesi estivi partono dalle spiagge di Albissola Marina con pedalo' o tavole, per cimentarsi nel mitico tuffo dalla 'Punta'".

"La spiaggia della Madonnetta - affermano - anche in assenza dei ripascimenti stagionali, nonostante le tante mareggiate, continua ad essere costituita di uno splendido arenile sabbioso dorato, naturale. L'area della Margonara.... è sempre 'Lei'. Un simbolo per tantissimi savonesi ed una spesso inaspettata sorpresa per I turisti".

Vengono quindi chiesti, come negli anni scorsi, l'installazione di servizi igienici e di almeno un punto di approvvigionamento di acqua potabile. "Siamo a ribadire il carattere di essenzialità di quest'ultima – proseguono - indispensabile per dissetarsi negli ormai caldissimi mesi estivi. L'acqua potabile è un'assoluta necessita' per la salute ed il benessere delle persone, anziani e bambini in primis".