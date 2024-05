Albisola, si presenta la squadra della candidata sindaco Stefania Scarone (FOTO)

I componenti della lista "Uniti per Albisola": Diletta Barile, 53 anni. Diploma di maturità classica; Giorgio Gallo Carretto, 58 anni. Operatore Tecnico/Autista Asl 2; Luigina Casara. 72 anni. Ex Insegnante e Dirigente Scolastica, laureata in Pedagogia; Roberto Casella, 69 anni. pensionato da azienda Poste, diploma magistrale; Sara Cannone, 23 anni. Studentessa universitaria laureata in Lettere Moderne; Serena Cello, 37 anni. Docente secondaria II grado, Dottorato di ricerca; Pietro Corona, 73 anni. Laurea in scienze politiche, pensionato ex bancario; Raffaella Frino, 56 anni. Dipendente Trenitalia. Diploma universitario in tecnologie della protezione ambientale e della sicurezza; Francesca Gagliardi, 61 anni Architetto libero professionista, Laureata in architettura; Giovanni Testa, 29 anni. Impiegato, Laurea magistrale in Scienze Politiche e dell’Amministrazione; Luca Proto, 34 anni. Commercialista, laurea magistrale; Massimo Trogu, 73 anni. Diploma, ex insegnante e consulente per la ceramica e il vetro.