Vernici antimuffa: che cosa sono e come proteggono il legno

Il problema della muffa è presente pressoché ovunque; l'eccesso di umidità e condensa colpisce pressoché ogni genere di prodotto, dai muri dell'edificio fino a parti in legno come travi, infissi ma anche mobili. Il legno è, purtroppo, molto suscettibile e la muffa può rovinarlo. Oltre a rovinare l'estetica, le macchie nere e verdastre tipiche della muffa, possono provocare la perdita di compattezza del mobile stesso. Purtroppo, la muffa e le sue spore sono solite radicarsi in profondità nel legno e si ripresentano periodicamente se non sono state trattate adeguatamente con i prodotti giusti.

In base al tipo di legno, grado di invecchiamento ma soprattutto condizioni di umidità ed esposizione al sole, è indispensabile seguire questo link per trovare la vernice antimuffa di alta qualità.

Che cos’è la muffa

La muffa non è altro che un’anomala proliferazione di agenti patogeni appartenenti alla famiglia dei funghi. Si formano in presenza di particolari condizioni di umidità, provocando macchie scure ma che possono anche avere colorazioni tendenti al rosso, giallo, azzurro.

Dove si trova la muffa

Di solito, le zone più esposte e soggette alla proliferazione di muffe sono gli ambienti di casa con un tasso di umidità più alto. Si tratta spesso di cucina e bagno dove le pentole sul fuoco nel primo caso, e l’uso di acqua calda nel secondo, producono vapore e condensa che poi si deposita su tutte le parti in legno. Ovunque ci sia acqua calda, il pericolo di muffa è dietro l'angolo perciò occorre trattare il tanto delicato legno con una vernice specifico antimuffa.

Inoltre, la muffa si può sviluppare anche in ambienti con un inadeguato isolamento termico, infiltrazioni di acqua piovana, mancato isolamento con il terreno da cui risale umidità. Occorre aggiungere che anche gli esterni delle abitazioni, in particolare quelli che godono di una cattiva esposizione solare, possono essere intaccati dalla muffa se non protette con smalti e impregnanti cerati appositi.

Le conseguenze della muffa

Quando si parla di muffa, è bene sapere che questa pericolosa formazione ha conseguenze negative non solo su travi, infissi, mobili o i muri degli edifici ma anche sulle persone. Possono, infatti, presentarsi reazioni dermatologiche, conseguenze respiratorie e disturbi agli occhi. Naturalmente, a queste si aggiungono conseguenze negative sul legno, tra cui indebolimento della struttura, distacco di stucchi e altre parti, cattivi odori, danni di ogni sorta.

Come prevenire la muffa

Oltre a prevenire la formazione di muffe con un adeguato ricircolo di aria negli ambienti a rischio, sui mobili e altre parti in legno occorre usare una vernice antimuffa specifica. Sono prodotti specifici pensati per penetrare nel legno e impedire le rifioriture. Molte volte alcuni cantano vittoria dopo un bel trattamento antimuffa, ma poco dopo si ritrovano puntualmente alle prese con la fastidiosa muffa. Solo le vernici antimuffa sono in grado di colpire le invisibili radici delle muffe che si trovano all'interno del legno.

Lo smalto antimuffa non fa altro che formare una pellicola protettiva sulla superficie affinché l’umidità non possa penetrare. Al tempo stesso, però, il legno è protetto e preservato a lungo nel tempo da ogni tipo di muffa e funghi.