Feglino si prepara al clou delle celebrazioni per i 150 anni dell'apparizione mariana

Portata a compimento, col ritorno nella parrocchiale di San Lorenzo a Feglino nella giornata di ieri (domenica 5 maggio, ndr), la peregrinatio della statua di Maria Ausiliatrice, che l'ha vista toccare sei parrocchie da Finalborgo a Mallare, la comunità di Feglino si appresta all'ultima settimana di festeggiamenti per celebrare i 150 anni dell'apparizione mariana sul Colle del Prà.

Durante tutta la settimana, ogni sera da lunedì 6 a venerdì 10 maggio, sempre in chiesa in paese, alle 20.30 verrà recitata la preghiera di preparazione. In particolare: martedì 7 a curare la preghiera sarà la Confraternita dei Santi Carlo e Bernardo, mercoledì 8 si terrà la preghiera mariana per bambini e famiglie animata dal gruppo parrocchiale "Quelli che... il catechismo lo fanno a Feglino", mentre giovedì 9 toccherà all'Unitalsi e venerdì al gruppo della Pastorale Giovanile della Diocesi di Savona-Noli.

Sabato comincerà invece la due giorni centrale delle celebrazioni. Nella chiesa di San Lorenzo alle 16.30 il vescovo Calogero Marino presiederà la Santa Messa, al termine della quale seguirà la processione con la statua, le confraternite e i tradizionali crocifissi fino al santuario. Al termine la preghiera di benedizione.

La medesima sera, alle ore 21.15 sempre al santuario, si terrà il concerto di musica sacra a cura del coro dell'associazione Hapax.

Domenica 12 maggio, invece, alle ore 11 si terrà la Santa Messa al santuario dove, alle ore 17.30, sarà recitato il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa serale.

Durante questi due giorni, nel piazzale del santuario sarà disponibile un banco per il ristoro con prelibatezze locali tipiche.

A conclusione dei festeggiamenti, lunedì 13 maggio, alle ore 21.00, la preghiera al santuario precederà il ritorno della statua nella sua nicchia.