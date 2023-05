Savona, ladro ruba in auto nel cortile di un palazzo in Corso Tardy&Benech: scatta la denuncia

Rubano in un'auto parcheggiata nel cortile interno di un palazzo in Corso Tardy & Benech a Savona ed immediata scatta la denuncia ai carabinieri.

Il ladro probabilmente appostato nei pressi ha approfittato di quei pochi secondi rubando il portafogli al cui interno erano presenti 100 euro, la tessera sanitaria e una piccola trousse con dei trucchi. Il malvivente ha pure mangiato dei cioccolatini lasciando le cartacce per terra.

Poco prima del fatto un'altra commerciante della via aveva visto una persona ben vestita, che si aggirava nella via in modo sospetto e che poi si era diretta nel cortile.