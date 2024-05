Atti sessuali durante le visite, il Pm chiede 15 anni per il ginecologo Maurizio Traversa

15 anni. Questa la richiesta del Pubblico Ministero Elisa Milocco a conclusione della sua requisitoria nei confronti di Maurizio Traversa, ecografista e specialista in ostetricia che era stato arrestato (e poi sottoposto in seguito agli arresti domiciliari e sospeso dall'Asl2. ndr) nel giugno del 2023 dai poliziotti della squadra mobile.

I poliziotti avevano potuto accertare che, durante le visite, lo specialista, noto nella città della Torretta, sia per il suo lavoro nello studio di via Paleocapa che nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale San Paolo di Savona, approfittando della situazione e della soggezione di alcune pazienti, aveva sottoposto le donne ad atti di natura sessuale, contro la loro volontà, sostenendo falsamente lo scopo diagnostico delle proprie condotte.

In prima battuta erano state due le denunce formalizzate in Questura che poi avevano fatto seguito ad altre querele presentate alle forze dell'ordine.

A costituirsi poi come parte civile nel processo sono state 6 donne che nel corso del dibattimento hanno raccontato la loro esperienza durante le visite e le manovre che il medico metteva in atto.

Il Pm per violenza aggravata ha richiesto 6 anni, con l'aggravante di un terzo della pena è giunta a 9 anni e in aggiunta 6 anni, un anno per ogni parte civile. Ha richiesto anche che non vengano concesse le attenuanti generiche.